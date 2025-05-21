Напорный коллектор ремонтируют брянские строители в луганской Брянке

Напорный коллектор и больницу ремонтируют брянские строители в луганской Брянке. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Три года строители Брянской области помогают восстанавливать подшефный город Брянку Луганской Народной Республики. Свыше 1,6 миллиарда рублей направили на ремонт систем ТЭК, ЖКХ, жилых домов и социальных объектов.
«Сейчас работы ведутся на 15 объектах. Это капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, детской больницы, где располагается стационар. Брянские строители начали капитальную модернизацию помещений больницы еще в марте. Сейчас уже завершены работы по капитальному ремонту кровли над инфекционным корпусом и детским стационаром, приступили к капремонту кровли над корпусом поликлиники, установлены оконные блоки по всем корпусам, приступили к заливке полов внутри инфекционного корпуса», — уточнил Александр Богомаз.
Кроме того, брянские строители ремонтируют напорный коллектор КНС «Северная». Рабочие выкопали 1500 метров траншеи и спаяли 1200 метров трубы. В семи многоквартирных домах и на двух водопроводах брянские специалисты уже закончили работы.
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