Недостатки выявили в новом корпусе школы искусств в Брянске  

Подрядчика обязали устранить их до снятия ковидных ограничений.
Строительство второго корпуса детской школы искусств №3 имени Свиридова завершили в Брянске.
Там расположились 12 музыкальных классов, оборудованные акустическими панелями, концертный зал на 180 мест, гримёрная, костюмерная, комната настройки инструментов. С первым корпусом новый соединяет тёплый переход.
Перед сдачей в эксплуатацию объекте проверил глава Брянской администрации Александр Макаров.
Серьёзных замечаний к подрядчику не было. Но нашли мелкие недостатки, касающиеся обустройства козырьков над входами и размещения камер видеонаблюдения.
«Устраняйте недостатки в ближайшие дни, чтобы после снятия ковидных ограничений педагоги и их воспитанники начали постепенно обживать новое здание», — отметил Александр Макаров.
Контракт на строительство нового корпуса заключили в марте прошлого года. На работы потратили 82,1 миллиона рублей.
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