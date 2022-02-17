Недостатки выявили в новом корпусе школы искусств в Брянске  

Подрядчика обязали устранить их до снятия ковидных ограничений.

Строительство второго корпуса детской школы искусств №3 имени Свиридова завершили в Брянске.

Там расположились 12 музыкальных классов, оборудованные акустическими панелями, концертный зал на 180 мест, гримёрная, костюмерная, комната настройки инструментов. С первым корпусом новый соединяет тёплый переход.

Перед сдачей в эксплуатацию объекте проверил глава Брянской администрации Александр Макаров.

Серьёзных замечаний к подрядчику не было. Но нашли мелкие недостатки, касающиеся обустройства козырьков над входами и размещения камер видеонаблюдения.

«Устраняйте недостатки в ближайшие дни, чтобы после снятия ковидных ограничений педагоги и их воспитанники начали постепенно обживать новое здание», — отметил Александр Макаров.

Контракт на строительство нового корпуса заключили в марте прошлого года. На работы потратили 82,1 миллиона рублей.