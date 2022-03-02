Незаконных банкиров задержали в Брянской области

Оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали двух жителей Дятьковского района. Подозреваемые проводили незаконные банковские операции, в том числе инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Мужчины использовали расчётные счета подконтрольных им фиктивные организации. Злоумышленники делали платёжные поручения о перечислении денег на основании несуществующих договоров купли-продажи товаров или оказании услуг. Поддельные документы принимали в банках, а потом списывали и переводили деньги в подконтрольные фирмы.

Деньги банкиры передавали клиентам и получали 11% от суммы. Фигуранты заработали не менее 24 миллионов рублей. А общий оборот денег превысил 220 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов взяли под стражу.

Полицейские провели 14 обысков и изъяли бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютеры, печати организаций, а также 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.