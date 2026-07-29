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Суд закрыл киоск общественного питания в Брянске из-за нарушения СанПиН

2026, 29 июля 10:20
Суд закрыл киоск общественного питания в Брянске из-за нарушения СанПиН
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Суд закрыл киоск общественного питания в Брянске из-за нарушения СанПиН. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг общественного питания. В киоске общественного питания на проспекте Московском в Брянске они выявили нарушение норм СанПиН. Работники торговой точки не соблюдали условия хранения и реализации пищевой продукции. Также в киоске не было воды, а также обязательных документов, в том числе по осуществлению производственного контроля. У сотрудников отсутствовали сведения о прохождении медосмотров и гигиенической подготовки.

Индивидуальный предприниматель привлечен судом к административной ответственност. Его деятельность приостановлена на 80 суток. Постановление вступило в законную силу.

 

Изображение сгенерировано нейросетью.

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