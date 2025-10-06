Ночью военные уничтожили на Брянской областью восемь беспилотников. Об это сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие Минобороны РФ обнаружили в небе над регионом восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны. Люди на происшествии не пострадали.