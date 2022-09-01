Новая школа-сад открылась в Журиничах

Для 130 детей открылась новая школа-детский сад в селе Журиничи. Об этом сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.

День знаний 2022 года в селе Журиничах стал особенным. Здесь открылась новая школа-детский сад.

«В 2018 году здесь был открыт современный ФАП, выполнен капитальный ремонт автодороги. Три года назад открыт инновационный тепличный комбинат. И вот сегодня прозвенел первый звонок в новой школе», — рассказал в своих соцсетях глава региона.

Учиться в новом здании будут 90 школьников и 40 дошкольников из села Журиничи и из соседних посёлков Батагово и Мирное.