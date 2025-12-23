Новогодних ёлок в школах брянского приграничья не будет

Новогодних ёлок в школах брянского приграничья не будет. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне на оперативном совещании обсудили проведение праздничных мероприятий в образовательных организациях Брянской области. Глава региона уточнил, что утренники состоятся, но с учетом требований безопасности в условиях режима КТО и не во всех учреждениях образования.

«Особое внимание — проведению новогодних мероприятий в шести приграничных муниципалитетах. В некоторых школах из соображений безопасности в настоящее время невозможно провести традиционную елку, но каждый ребенок получит сладкий подарок», — уточнил Александр Богомаз.