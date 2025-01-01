Новую лыжную трассу открыли в Стародубском округе

Новую лыжную трассу открыл губернатор Брянской области в Стародубском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Стародубе торжественно открыли новую лыжероллерную трассу. В церемонии участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и юные спортсмены.

«В Стародубском муниципальном округе лыжными гонками занимаются более 400 человек. Многие стародубские спортсмены становятся победителями и призерами региональных соревнований. В этом году Василина Некрасова стала двукратным бронзовым призером Всероссийских соревнований по лыжероллерам», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор Александр Богомаз поздравил юных спортсменов с наступающим Новым годом и подарил сладкие подарки.

На новой трассе можно не только проводить тренировки, но и соревнования самого высокого уровня.