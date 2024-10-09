Новые машины передал брянский губернатор отряду БАРС

Десять новых машин «УАЗ» передал брянский губернатор отряду БАРС. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В центре Брянска на площади Партизан прошла церемония вручения новых автомобилей. В этот раз 10 новых машин «УАЗ Патриот» получил отряд БАРС. Губернатор региона Александр Богомаз передал ключи командиру батальона Сергею Антошину.
«Отряды БАРС выполняют задачи по охране стратегически важных объектов, обеспечению безопасности мирного населения в приграничных территориях. Я благодарю всех бойцов, принявших решение вступить в тероборону, вы совершили по-настоящему мужественный поступок», — подчеркнул Александр Богомаз.
Технику купили при поддержке генерального директора Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексея Варочко.
Добровольческие формирования «Боевой армейский резерв страны» созданы в Брянской, Белгородской и Курской областях. В брянский БАРС вступили представители правительства региона, облдумы и горадминистрации. Командует ими депутат Сергей Антошин. Недавно подписали контракты директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин и начальник правового управления горадминистрации Игорь Ивкин.
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