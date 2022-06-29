Новый корпус детской больницы в Брянске построят за 2,5 млрд рублей

Завершат работы в следующем году.

Новый хирургический корпус Брянской областной детской больницы построят за 2,5 млрд рублей.

Здания в пять и семь этажей, соединённые переходами, возведут на проспекте Станке Димитрова. В новом корпусе будут отделения детской хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, урологии, травматологии-ортопедии, диагностический блок, телемедицинский консультативно-диагностический центр и дезинфекционное отделение. А кабинеты оснастят современным операционным и диагностическим оборудованием.

В больнице создадут комфортные условия пребывания детей вместе с родителями. Здесь смогут диагностировать и лечить различные хирургические заболевания, в том числе у новорождённых, а также выявлять болезни на ранней стадии.

На строительство хирургического корпуса Брянской областной детской больницы потратят больше 2,5 млрд рублей. Завершить работы планируют в следующем году.