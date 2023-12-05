Новый подрядчик начал строить школу в старом аэропорту Брянска

Новый подрядчик приступил к строительству школы в старом аэропорту Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

К достройке новой школы в старом аэропорту в областном центре приступила организация «Стройдело». Она стала второй на электронном аукционе по выбору подрядчика.

С победителем торгов «РусСтрой» мэрия расторгла контракт из-за нарушения графика строительства.

За полгода подрядчик смог вырыть котлован и установить часть бетонных конструкций.

«Работы по школе остановились на сложном этапе. Нужно решать вопрос по заливке первой плиты, на которой будут расти стены первого этажа. Вот с цоколем, который ниже, будем решать вопрос ближе к лету. Школа на старом аэропорту аналогична многим ранее построенным. Сборно-монолитная технология строительства у нас отработана», — отметил директор организации «Стройдело» Михаил Кабанов.

На стройке работают около 50 человек. Через месяц их количество вырастет вдвое и монолитное перекрытие они будут бетонировать в две смены.