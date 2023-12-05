Новый подрядчик начал строить школу в старом аэропорту Брянска

Новый подрядчик приступил к строительству школы в старом аэропорту Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
К достройке новой школы в старом аэропорту в областном центре приступила организация «Стройдело». Она стала второй на электронном аукционе по выбору подрядчика.
С победителем торгов «РусСтрой» мэрия расторгла контракт из-за нарушения графика строительства.
За полгода подрядчик смог вырыть котлован и установить часть бетонных конструкций.
«Работы по школе остановились на сложном этапе. Нужно решать вопрос по заливке первой плиты, на которой будут расти стены первого этажа. Вот с цоколем, который ниже, будем решать вопрос ближе к лету. Школа на старом аэропорту аналогична многим ранее построенным. Сборно-монолитная технология строительства у нас отработана», — отметил директор организации «Стройдело» Михаил Кабанов.
На стройке работают около 50 человек. Через месяц их количество вырастет вдвое и монолитное перекрытие они будут бетонировать в две смены.
01.12.2023 16:31
В память о русском офицере
В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого
29.11.2023 15:33
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
29.11.2023 14:48
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал