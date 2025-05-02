Новый храм освятили в брянском селе Меленск

Новый храм во имя Святителя Николая Чудотворца освятили в брянском селе Меленск. Об этом в своих соцсетях рассказывал губернатор региона Александр Богомаз.

В села Меленск Стародубского муниципального округа состоялось освящение нового храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Чин освящения провели митрополит Брянский и Севский Александр и епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.

«Особенно важно, что это событие происходит во время светлых пасхальных дней. Пасха — один из самых почитаемых христианских праздников, который учит нас, что жизнь побеждает смерть, добро побеждает зло. Учит жить в мире, согласии, добре, а это те ценности, которые всегда были основой для нашего народа, нашей страны», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Новый храмовый комплекс стал центром притяжения жителей села и окрестных деревень. Там также расположены воскресная школа, парк и детская площадка.

«У нас сегодня строятся церкви, возрождаются храмы, но самое главное — происходит возрождение нашей веры, всебольше и больше людей приходят в церковь. Православная вера была, есть и будет основой для нашего народа», — заключил Александр Богомаз.