О пресечении украинских диверсий на Брянщине рассказал центральный телеканал

«Вести» на телеканале «Россия 1» рассказали, как в Брянской области пресекают украинские диверсии.

Журналист «Вестей» побывал на одном из взводном опорном пункте. Он тянется вдоль русско-украинской границы. Длина подземных переходов составляет полтора километра и позволяет бойцы безопасно добраться до своих огневых точек. Опорные пункты «засечной черты» помогают остановить провокации, которые случаются постоянно.

Диверсанты явно пытаются найти слабое место в приграничных районах Брянской области, отметил корреспондент центрального телеканала. На границе не прекращаются минометные обстрелы, атаки с воздуха и рейды боевиков.

6 апреля диверсионно-разведывательная группа проникла на территории России через брянскую границу. Более 15 боевиков обнаружили. Слаженное взаимодействие ВС РФ, пограничников и ФСБ не дали повторить трагедию 2 марта. По огнём противник с большими потерями был вынужден отступить. По информации Минобороны, российские военные не пострадали. Глава Брянской области Александр Богомаз лично поблагодарил бойцов, отразивших нападение диверсионной группы.

Нарушают и воздушные границы. Не без помощи военнослужащих жёсткую посадку в Брянской области совершил лёгкомоторный самолёт. Пилот пытался сбежать, спрятав автомат Калашникова и бронежилет, но был задержан.

«Два самолёта залетели на территорию Брянской области. Один был подбит и совершил вынужденную посадку. Они сбросили два снаряда, промахнулись. Они были атакованы солдатами, которые там несут службу», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Жители региона также проявляют бдительность. Они видели как самолёт сбрасывал бомбы на территории комбината «Слава» и позже рассказали об этом пограничникам.

Нападения со стороны Украины продолжаются. Один из снарядов попал в медпункт в брянском селе. Один человек погиб и один серьёзно ранен, уточнил корреспондент федерального телеканала.