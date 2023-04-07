О пресечении украинских диверсий на Брянщине рассказал центральный телеканал

«Вести» на телеканале «Россия 1» рассказали, как в Брянской области пресекают украинские диверсии.
Журналист «Вестей» побывал на одном из взводном опорном пункте. Он тянется вдоль русско-украинской границы. Длина подземных переходов составляет полтора километра и позволяет бойцы безопасно добраться до своих огневых точек. Опорные пункты «засечной черты» помогают остановить провокации, которые случаются постоянно.
Диверсанты явно пытаются найти слабое место в приграничных районах Брянской области, отметил корреспондент центрального телеканала. На границе не прекращаются минометные обстрелы, атаки с воздуха и рейды боевиков.
6 апреля диверсионно-разведывательная группа проникла на территории России через брянскую границу. Более 15 боевиков обнаружили. Слаженное взаимодействие ВС РФ, пограничников и ФСБ не дали повторить трагедию 2 марта. По огнём противник с большими потерями был вынужден отступить. По информации Минобороны, российские военные не пострадали. Глава Брянской области Александр Богомаз лично поблагодарил бойцов, отразивших нападение диверсионной группы.
Нарушают и воздушные границы. Не без помощи военнослужащих жёсткую посадку в Брянской области совершил лёгкомоторный самолёт. Пилот пытался сбежать, спрятав автомат Калашникова и бронежилет, но был задержан.
«Два самолёта залетели на территорию Брянской области. Один был подбит и совершил вынужденную посадку. Они сбросили два снаряда, промахнулись. Они были атакованы солдатами, которые там несут службу», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
Жители региона также проявляют бдительность. Они видели как самолёт сбрасывал бомбы на территории комбината «Слава» и позже рассказали об этом пограничникам.
Нападения со стороны Украины продолжаются. Один из снарядов попал в медпункт в брянском селе. Один человек погиб и один серьёзно ранен, уточнил корреспондент федерального телеканала.
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