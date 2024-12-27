Обновлённый Дом спорта открыли в Дубровке
Губернатор торжественно открыл обновлённый Дом спорта в Дубровке. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
Обновленный Дом спорта открыли в Дубровке. В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
«Мы прошли по залам — работы выполнены качественно, добротно. Ребята теперь могут здесь заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом», — подчеркнул Александр Богомаз.
Спортзал в Дубровской школе построен еще в 80-е годы. На его обновление из областного бюджета потратили свыше 37 миллионов рублей.