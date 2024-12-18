Общественная палата Брянской области подвела итоги года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло пленарное заседание Общественной палаты региона шестого созыва. Там обсудили социально-экономическое развитие области и состояние гражданского общества. О ситуации доложили директор департамента экономического развития Михаил Ерохин, председатель комиссии по экономике, развитию некоммерческого сектора и корпоративной социальной ответственности Виталий Сканцев и председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, поддержке ветеранов и инвалидов Олег Михайлин.

Также на заседании подвели итоги работы за год. Общественники следили за соблюдением закона на выборах Президента России, депутата Государственной Думы, депутатов областной Думы, горсовета, органов местного самоуправления.

«Большое спасибо председателю региональной палаты Валерию Филипповичу Родоманову за то, что Палата стала надежным партнером для органов государственной и муниципальной власти, социальных институтов и, конечно же, для жителей региона», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.