Обвиняемый в причинении тяжёлых травм брянец не разжалобил суд

Драка произошла около завода «Литий».

Брянский областной суд отклонил жалобу адвоката 37-летнего жителя Брянска. Мужчину осудили на три года колонии за причинения тяжёлых травм.

В прокуратуре рассказали, что ночью 20 ноября прошлого года у пиццерии рядом с заводом «Литий» произошла драка. Пьяный обвиняемый несколько раз ударил оппонента. Мужчина упал и ударился головой о бордюр.

Адвокат осуждённого не согласился с квалификацией действий, считая причинения тяжёлых травм неосторожностью. Но судебная коллегия жалобу не удовлетворила. Приговор вступил в силу.