Обвиняемых в двойном убийстве брянцев задержали в Подмосковье

Двух жителей Брянска, находившихся в федеральном розыске за убийство пятилетней давности, задержали полицейские в Московской области.

Днем 8 ноября 2017 года во дворе дома № 65 по улице Литейной в Брянске во время конфликта, трое жителей областного центра причинили тяжёлые огнестрельные ранения двум мужчинам. Нападавшие скрылись. Один потерпевший умер на месте, а второй – спустя несколько дней в больнице.

Одного из злоумышленников задержали в феврале 2018 года. Суд отправил его на 17 лет в колонию строгого режима. Ещё двоим заочно предъявили обвинение и объявили в розыск.

Фигурантов нашли стражи порядка в Московской области. Они жили и работали в Подмосковье, причем один – по поддельному паспорту.

Задержанных доставят к следователю для проведения следственных и процессуальных действий.

ном