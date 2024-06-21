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Очередной беспилотник уничтожили над Брянщиной

2024, 21 июня 08:09 Лента новостей
Очередной беспилотник уничтожили над Брянщиной
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Очередной беспилотник уничтожили военные Минобороны над Брянщиной. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. 

Утром 21 июня над Клинцовском районом заметили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила воздушную цель. 

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений при падении обломком также нет.  На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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