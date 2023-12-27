Один из пострадавших в брянской гимназии вернулся из Москвы

Один из пострадавших при стрельбе в брянской гимназии мальчик вернулся домой из Москвы после лечения. Об этом в своих соцсетях рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Инна Мухина.
Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина посетила ребят, пострадавших во время стрельбы в гимназии №5 областного центра. Они проходят лечение в детской больнице.
«Конечно, встретить Новый год в домашней обстановке очень важно – дома и стены лечат, а пока ребята в больнице, устроила им приятный сюрприз – поздравила с наступающими праздниками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой», – рассказала Инна Мухина.
Напомним, что двоих детей отправили на лечение в Москву.
«Радостно, что одного парнишку уже привезли из Москвы домой. Надеемся, что и другому разрешат встретить Новый год в кругу близких и друзей», – подчеркнула Инна Мухина.
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