Один из пострадавших в брянской гимназии вернулся из Москвы

Один из пострадавших при стрельбе в брянской гимназии мальчик вернулся домой из Москвы после лечения. Об этом в своих соцсетях рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Инна Мухина.

Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина посетила ребят, пострадавших во время стрельбы в гимназии №5 областного центра. Они проходят лечение в детской больнице.

«Конечно, встретить Новый год в домашней обстановке очень важ­но – дома и стены ле­чат, а пока ребята в больнице, устроила им приятный сюрприз – поздравила с насту­пающими праздниками вместе с Дедом Мороз­ом и Снегурочкой», – рассказала Инна Мухина.

Напомним, что двоих детей отправили на лечение в Москву.

«Радостно, что одного парнишку уже привез­ли из Москвы домой. Надеемся, что и друг­ому разрешат встрети­ть Новый год в кругу близких и друзей», – подчеркнула Инна Мухина.