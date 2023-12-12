Следователи предъявили четыре обвинения по происшествию в гимназии №5 Брянска

Следователи предъявили обвинение четырём подозреваемым по уголовным делам, возбуждённым после происшествия в гимназии №5 Брянска. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи в рамках расследования происшествия в гимназии Брянска возбудили шесть уголовных дел по статьям уголовного кодекса. Работа по ним поставлена на контроль в центральном аппарате СК России.

По информации следствия, 7 декабря сотрудница частного охранного предприятия допустила проход в гимназию №5 Брянска ученицы, 2009 года рождения, с гладкоствольным охотничьим ружьем. Несовершеннолетняя произвела выстрелы в учеников. Один человек погиб и четверо пострадали. Во время инцидента получила травму ещё одна школьница.

Отец стрелявшей девочки является владельцем охотничьего гладкоствольного ружья марки «Бекас-3». Он нарушил правила хранения и оружием завладела его дочь.

Кроме того, в учебном заведении был стационарный металлодетектор, но 7 декабря он не был установлен на входе в гимназию и не использовался.

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи задержали гендиректора и сотрудницу частного охранного предприятия. В халатности при организации безопасности школьников подозревают заместителя директора гимназии. В небрежном хранении огнестрельного оружия, а также доведении до самоубийства подозревают отца стрелявшей девочки. Всем им предъявили обвинение.

Суд заключил троих человек под стражу, а замдиректора гимназии отправил под домашний арест.

Помогать в расследовании дел брянским специалистам будут опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.