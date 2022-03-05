Ограничение полётов в брянском аэропорту продлили до 14 марта  

Об этом сообщили в Росавиации.

Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлили до 03:45 часов 14 марта 2022 года. Об этом сегодня сообщили в Росавиации. Полёты временно ограничены в 11 аэропортах, в том числе и в Брянске.

В ведомстве перевозчикам рекомендовали использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Они способны принимать пассажиров в условиях увеличения интенсивности полётов.