Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию брянского парка

Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию парка «Юность» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В парке «Юность» в Брянске завершилась реконструкция. Он вошел в программу «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты у входа установили четырёхметровую деревянную инсталляцию в виде слова «Юность». Более 10 тысяч квадратных метров тротуарной плитки уложили рабочие на пешеходные дорожки, а д=вдоль них установили новые светодиодные светильники.

Также в парке посадили более 30 деревьев и кустарник для живой изгороди.

Детские аттракционы, спортивные площадки, летнюю эстраду, фонтан и скульптуры сказочных героев привели в порядок. Сейчас в парке устанавливают систему видеонаблюдения.

На реконструкцию потратили около 100 млн рублей.