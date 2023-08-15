Город32

Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию брянского парка

2023, 15 августа 14:27 Лента новостей
Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию брянского парка
Источник фото

Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию парка «Юность» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации. 

В парке «Юность» в Брянске завершилась реконструкция. Он вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». 

Специалисты у входа установили четырёхметровую деревянную инсталляцию в виде слова «Юность». Более 10 тысяч квадратных метров тротуарной плитки уложили рабочие на пешеходные дорожки, а д=вдоль них установили новые светодиодные светильники. 

Также в парке посадили более 30 деревьев и кустарник для живой изгороди. 

Детские аттракционы, спортивные площадки, летнюю эстраду,  фонтан и  скульптуры сказочных героев привели в порядок. Сейчас в парке устанавливают систему видеонаблюдения.

На реконструкцию потратили около 100 млн рублей.

Около 100 млн рублей потратили на реконструкцию брянского парка

 

Читайте также
Более 130 мероприятий для молодежи прошло в Брянске
15 августа 13:20
Более 130 мероприятий для молодежи прошло в Брянске
Газовая служба возместила ущерб провалившейся в яму жительнице Брянска
15 августа 12:48
Газовая служба возместила ущерб провалившейся в яму жительнице Брянска
25 нарушений пресекли мотополицейские в Брянске за неделю
15 августа 10:35
25 нарушений пресекли мотополицейские в Брянске за неделю
Стену Брянского цирка украсили рисунками в стиле поп-арт
15 августа 09:09
Стену Брянского цирка украсили рисунками в стиле поп-арт

Новости регионов

Актуальные темы

Экономика
Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
Происшествия
Суд оштрафовал бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки
Происшествия
Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда
Спорт
Четыре спортплощадки откроют в Брянской области в День физкультурника

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России
«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа
Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа

С 10 по 18 августа в зоне переезда 107 км станции Жудилово в Брянской области железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы.

Сотрудники Брянскэнерго сплавились по реке на байдарках
Сотрудники Брянскэнерго сплавились по реке на байдарках

Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» организовала для работников энергопредприятия-членов профсоюза сплав на байдарках по реке Десне.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.