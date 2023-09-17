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Останки погибших в годы войны брянцев предали земле

2023, 17 сентября 10:23 Лента новостей
Останки погибших в годы войны брянцев предали земле
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Останки 514 погибших в годы войны брянцев предали земле на территории мемориала «Ангелы». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса «Ангелы» в Брянске в преддверии 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. 

«За время оккупационного режима преднамеренно истреблено более 74 тысяч мирных граждан, в том числе более 4,5 тысяч детей. В Брасовском районе были убиты и замучены 5397 мирных жителей. Отголоски тех страшных лет до сих пор доносятся до наших дней», — отметил Александр Богомаз.

За два года поисковый отряд «Газпром трансгаз Москва» в районе поселка Брасово подняли останки 514 человек, из которых 155 — дети. Их предали земле на территории мемориала. 

«Почтили их память вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергеем Васильевичем Нештенко и генеральным директором общества «Газпром трансгаз Москва», нашим земляком Александром Владимировичем Бабаковым, жителями Брасовского района», — добавил Александр Богомаз.

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