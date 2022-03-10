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От коронавируса за сутки скончались 11 брянцев

2022, 10 марта 10:48 Лента новостей
От коронавируса за сутки скончались 11 брянцев
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Победили болезнь 1162 жителя.

Оперативный штаб Брянской области обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 507 жителей. В больницу попали 19 человек. Выздоровели 1162 брянцев, а умерли — 11.

В лабораториях провели 3687 ПЦР-исследований.

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