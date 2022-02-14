Отделы брянского ГИБДД сегодня работают «до последнего клиента»

В работе автоматизированных информационных систем ведомства произошёл сбой.

Регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения в Брянской области 14 февраля будут в режиме живой очереди до 18 часов «до последнего клиента». Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Это связано с техническим сбоем в работе автоматизированных информационных систем ГИБДД МВД России. Завтра госуслуги будут оказывать в привычном режиме по утверждённому графику подразделений.

Телефоны отделов:

— МОРЭРиТН ГИБДД г. Брянск: (4832) 72-84-91; (4832) 72-84-76;

— МОРЭРиТН ГИБДД г. Клинцы: (48336) 4-05-38;

— МОРЭРиТН ГИБДД г. Трубчевск: (48352) 2-63-77.