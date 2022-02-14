Открылись продажи авиабилетов из Брянска в Симферополь

Самолёты на юг полетят с 29 мая.

Стартовали продажи авиабилетов из Брянска в Симферополь. Осуществлять рейсы будет авиакомпания «ИрАэро» с 29 мая.

По вторникам из Брянска вылет запланирован на 12.30 с приземлением в Симферополе в 14.50. Из Крыма самолёт вылетает в 9 утра и прилетает в Брянск в 11.10.

По воскресеньям вылет из Брянска – в 14.20, прилёт на юг – в 16.40. А вылет из Симферополя – в 10.55, прилёт в Брянск – в 13.10.

Билеты продаются на сайте авиакомпании.