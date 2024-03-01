Память погибших десантников почтили в Брянске

Память погибших десантников шестой роты почтили в Брянске около мемориала «Круговая оборона».

В областном центре прошёл митинг в память о подвиге воинов-десантников шестой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Мероприятие традиционно состоялось около памятника «Круговая оборона». Там собрались чиновники, депутаты, представители силовых структур и духовенства, общественники, родные и близкие Героев.

«Бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая Родину. Они с честью выполнили свой воинский долг, дали достойный отпор противнику, показали всему миру, на что способен российский солдат. Наш святой долг сделать все, чтобы память о подвиге сынов Отечества передавалась из поколения в поколение», – сказал губернатор Александр Богомаз.

1 марта в Чечне на высоте 776 в Аргунском ущелье в бой с двумя с половиной тысячами боевиков вступили 90 десантников. Они предотвратили прорыв группировки. 84 бойца погибли. Среди Героев – пять уроженцев Брянщины. В их честь в областном центре на Аллее Славы установлены памятные бюсты.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалам и почтили память воинов минутой молчания.