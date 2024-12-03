Память погибших воинов почтили в Брянске

Память погибших воинов почтили на Центральном кладбище в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В честь Дня Неизвестного Солдата в Брянске прошло памятное мероприятие. На Центральном кладбище Советского района собрались первые лица региона, депутаты, представители духовенства, молодежных и общественных организаций возложили цветы к братской могиле. Память воинов почтили минутой молчания.

«Неизвестный солдат — символ настоящего патриота и Героя, воинской доблести и бессмертного подвига. Святой долг каждого из нас — бережно хранить память о великом подвиге нашего народа. Никто не забыт, ничто не забыто!» — сказал губернатор региона Александр Богомаз.

День Неизвестного Солдата в России отмечают с 2014 года. В эту дату вспоминают воинов, погибшие в боевых действиях на территории родного Отечества или за его пределами, чьи имена остались неустановленными.