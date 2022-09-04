Памятная акция прошла в Брянске

У монумента Круговая оборона в областном центре прошёл митинг памяти погибших от рук террористов.

Мероприятие провели в День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченному к трагедии 18-летней давности.

1 сентября 2004 года в городе Беслане боевики захватил здание средней школы №1. З удерживали три дня. Погибли 334 человек, в том числе 186 детей.

Памятную акцию «Мы обязаны знать и помнить» в Брянске традиционно провели у монумента Круговая оборона.

«Когда-то наши деды рассказывали нам, мальчишкам, о том как сражались с фашистами в Великую Отечественную войну, а потом мы сами взяв оружие пошли сражаться с врагом в Афганистан, защищая интересы своего государства. Сегодня наши ребята, многие из которых чуть старше вас воюют с нацистами на Украине, защищая мир от новой угрозы фашизма. Помните об этом, всегда несите в своих сердцах любовь к Отечеству, храните память о героях всех времен», — сказал депутат Брянской областной Думы, участник войны в Афганистане Вячеслав Губанов.

Участники возложили цветы к памятнику Круговая оборона и почтили память погибших минутой молчания.