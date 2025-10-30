Памятник народным художникам братьям Ткачевым открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадке филиала «Музей братьев Ткачевых» областного художественного музейно-выставочного центра в Брянске прошло торжественное мероприятие. Около здания открыли памятник народным художникам СССР, академикам Российской академии художеств, Почетным гражданам города области Алексею Петровичу и Сергею Петровичу Ткачёвым

В церемонии принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

«Братья Ткачёвы были не только талантливыми людьми и великими художниками, каждый из них внес свой вклад в Великую Победу. Алексей Петрович работал на военном заводе, Сергей Петрович прошел дорогами войны, был ранен. Они принадлежат эпохе великого поколения Победителей, которое защищало нашу страну, развивало ее по различным направлениям», – подчеркнул Александр Богомаз.

Памятник открыли в год 100-летия со дня рождения Алексея Ткачёва и год 30-летия со дня открытия музея. Создали монумент художник Андрей Балашов и архитектор Дмитрий Друганов.