Памятное мероприятие прошло в Брянске

Завтра в России отмечают День защитника Отечества.
Памятное мероприятие организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
Торжественный митинг в преддверии Дня защитника прошёл на площади Партизан. В нём участвовали депутаты, чиновники, председатель Брянской областной общественной организации «Инвалиды войн и военных конфликтов» Вячеслав Губанов, руководитель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александр Соболев, иерей Михаил Агешин и патриотическая молодёжь.
Они почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей битв. Участники также возложили цветы к Вечному огню.
День защитника Отечества берёт своё начало от событий 1918 года. 23 февраля был подписан Декрет о формировании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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