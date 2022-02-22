Памятное мероприятие прошло в Брянске

Завтра в России отмечают День защитника Отечества.

Памятное мероприятие организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Торжественный митинг в преддверии Дня защитника прошёл на площади Партизан. В нём участвовали депутаты, чиновники, председатель Брянской областной общественной организации «Инвалиды войн и военных конфликтов» Вячеслав Губанов, руководитель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александр Соболев, иерей Михаил Агешин и патриотическая молодёжь.

Они почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей битв. Участники также возложили цветы к Вечному огню.

День защитника Отечества берёт своё начало от событий 1918 года. 23 февраля был подписан Декрет о формировании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.