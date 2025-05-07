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Памятный знак лесникам-партизанам России и Беларуси открыли в Брянской области

2025, 07 мая 08:39 Лента новостей
Памятный знак лесникам-партизанам России и Беларуси открыли в Брянской области
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Памятный знак лесникам-партизанам России и Беларуси открыли в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службу регионального парламента. 

 

На территории Учебно-опытного лесничества Брянской области прошёл традиционный  19-й слёт школьных лесничеств региона. В рамках мероприятия состоялась церемония открытия памятного знака «Лесникам-партизанам России и Беларуси, принимавшим участие в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны». Участие в ней приняли губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, а также делегация Республики Беларусь во главе с генеральным директором Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорем Дегтяриком. 

«Наши отцы, деды, прадеды добыли Великую Победу, которой гордимся мы и будут гордиться наши потомки. Эта победа общая как для россиян, так и для белорусов. И, конечно же, огромный вклад в эту победу внесли партизаны, которые были на нашей брянской земле, воевали в наших лесах. Это было самое большое партизанское движение на территории бывшего Советского Союза. Мощные партизанские отряды были и на территории Беларуси. Они участвовали в совместных операциях, вместе приближали Великую Победу», – подчеркнул Александр Богомаз.. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великую Отечественную войну. К памятнику лесникам-партизанам участники церемонии возложили цветы.

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