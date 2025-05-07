Памятный знак лесникам-партизанам России и Беларуси открыли в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службу регионального парламента.

На территории Учебно-опытного лесничества Брянской области прошёл традиционный 19-й слёт школьных лесничеств региона. В рамках мероприятия состоялась церемония открытия памятного знака «Лесникам-партизанам России и Беларуси, принимавшим участие в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны». Участие в ней приняли губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, а также делегация Республики Беларусь во главе с генеральным директором Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорем Дегтяриком.

«Наши отцы, деды, прадеды добыли Великую Победу, которой гордимся мы и будут гордиться наши потомки. Эта победа общая как для россиян, так и для белорусов. И, конечно же, огромный вклад в эту победу внесли партизаны, которые были на нашей брянской земле, воевали в наших лесах. Это было самое большое партизанское движение на территории бывшего Советского Союза. Мощные партизанские отряды были и на территории Беларуси. Они участвовали в совместных операциях, вместе приближали Великую Победу», – подчеркнул Александр Богомаз..

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великую Отечественную войну. К памятнику лесникам-партизанам участники церемонии возложили цветы.