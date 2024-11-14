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В Брянске запускают «Бумажную лайку»: как старые тетради спасают животных

2024, 14 ноября 12:22 Общество
В Брянске запускают «Бумажную лайку»: как старые тетради спасают животных
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В Брянске стартовала необычная благотворительная акция с говорящим названием «Бумажная лайка». Партия «Новые люди» запустила экологический проект, который поможет сразу в двух важных направлениях – защите окружающей среды и поддержке животных из приютов.

Проект является частью масштабной инициативы «Мы в ответе за них», в рамках которой активисты занимаются не только практической помощью животным, но и продвижением важных законодательных инициатив в сфере защиты братьев наших меньших.

Суть акции «Бумажная лайка» оригинальна и эффективна: жители города и школьники собирают макулатуру, которая затем отправляется на переработку. Вырученные средства направляются на приобретение необходимых товаров для городских приютов, где проживают десятки бездомных животных, нуждающихся в помощи и заботе.

«Это больше, чем просто сбор макулатуры, – рассказывают организаторы. – Мы стремимся создать систему, где каждый может внести свой вклад в доброе дело. Даже старая тетрадь или газета могут помочь спасти чью-то пушистую жизнь».

Региональный лидер «Новых людей» Сергей Горелов поделился своей историей, которая отлично иллюстрирует важность заботы о животных: «Еще будучи мальчишкой, я нашел на улице больного щенка. Решил его выходить, и знаете что? Этот пес стал настоящим членом нашей семьи. Именно тогда я понял, насколько важно не оставаться равнодушным к судьбам бездомных животных».

Проект уже активно поддержали многие образовательные учреждения города. Школьники не просто участвуют в сборе макулатуры – они учатся ответственному отношению к окружающей среде и развивают в себе чувство сопереживания к животным. «Очень важно, что дети видят, как их небольшой вклад превращается в реальную помощь», – отмечают педагоги.

Организаторы акции подчеркивают, что за три года работы с приютами и зоозащитными организациями удалось достичь значительных результатов. «Бумажная лайка» – это новый шаг в развитии этого сотрудничества, который объединяет экологическую повестку с помощью животным.

Все желающие принять участие в акции могут приносить макулатуру до 20 ноября в офис партии «Новые люди», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 39. Пункт приема работает в будние дни с 13:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться к координатору проекта Евгении по телефону 8 (953) 297-17-33.

«Наша цель – показать, что помощь животным может быть разной, – говорят организаторы. – Мы создаем удобный механизм, благодаря которому каждый житель города может внести свой вклад в решение проблемы бездомных животных и одновременно позаботиться об экологии».

Инициатива демонстрирует, как современный подход к благотворительности может эффективно решать сразу несколько социальных задач. Участвуя в акции, брянцы не только помогают животным, но и способствуют сохранению природных ресурсов, подавая пример ответственного отношения к окружающей среде будущим поколениям.

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