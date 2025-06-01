Пассажирка поезда высоко оценила действия экстренных служб на ЧП в Выгоничском районе

Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов при обрушении моста в Выгоничском районе, высоко оценила действия экстренных служб на ЧП. Об этом женщина рассказала телеканалу РЕН ТВ.

«Скорые, скорые, скорые, скорые вывозили людей. Потом нас вывозили быстро-быстро на автобусе. Довезли до школы. <…> Какие девочки в школе нас приняли, чаем напоили, всё сделали», — отметила женщина.

Из пункта временного размещения пассажиров доставили на вокзал в Брянске. Там для них подготовили резервный состав до столицы, а также воду, питание и медобслуживание.

«У меня совершенно объективное мнение. Потому что если было бы что-то плохо, я откровенно сказала, что плохо. Но здесь просто так вот всё, как в шахматах, понимаете. Вот молодцы, и тем более ночью», — отметила женщина.

IMG_2665