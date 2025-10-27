Пассажирский микроавтобус атаковали дроны в Погаре

Пять человек ранены и один погиб при атаке дронов на микроавтобус в Погаре. О происшествии сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 27 октября дроны-камикадзе ВСУ ударили по движущемуся микроавтобусу в посёлке Погар. Водитель погиб на месте. Ранены пять пассажиров. Все оперативно доставили в больницу.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшим –скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.