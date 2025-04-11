Патриотическая акция «Эстафета Победы» прошла в Брянске

Патриотическая акция «Эстафета Победы» прошла в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Брянск принял эстафетную группу с символом «Эстафеты Победы». На Площади Партизан в честь этого события прошла патриотическая акция.

Эстафету встречали представители власти региона, силовых структур и ведомств, участники СВО, воины пограничники и интернационалисты, кадеты и юнармейцы.

«Маршрут эстафеты неслучайно пролегает через наш регион. В годы Великой Отечественной войны жители Брянской области проявили невероятную силу духа, мужественно сражаясь на фронте и трудясь в тылу. Летопись пограничных войск хранит много примеров мужества, верности воинской присяге, беззаветной преданности Родине», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

На площади прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям и партизанам. После этого символ «Эстафеты Победы» передали пограничному наряду. В завершении торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты кадетов и юнармейцев.

В этом году «Эстафета Победы» стартовала 2 февраля из Бреста Республики Беларусь и из Мурманска. Она пройдёт более 65 тысяч километров через всю Россию. Маршрут завершится 28 мая на Поклонной горе у «Памятника пограничникам» в Москве.