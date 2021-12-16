Перебегавшую дорогу на красный свет женщину сбила машина в Брянске

Медики диагностировали у пешехода перелом ключицы и ушибы лица.

На улице Комарово в Брянске произошла авария. По информации Госавтоинспекции, 58-летний водитель Ford Focus сбил 37-летнюю женщину. Она перебегала дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Женщине-пешеходу врачи диагностировали ушибы лица, головы и колена, а также перелом левой ключицы. От госпитализации потерпевшая отказалась.