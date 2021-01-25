Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 10 тысяч брянцев

Медики за неделю использовали до двух третей завезенной на Брянщину вакцины.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, по состоянию на вчерашний день, воскресенье, число жителей региона, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса, достигло 10 269.

Таким образом, за неделю массовой вакцинации было использовано около двух третей завезенной в регион вакцины.

Всего на Брянщину поступило 16,9 тыс. доз препарата «Гам Ковид Вак» (Спутник V), которые были распределены по медицинским учреждениям всех муниципальных образований области.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сперва пациент заполняет и подписывает информированное согласие, затем его осматривает терапевт, а после этого делается прививка. В течение получаса после инъекции пациент остается в поликлинике под наблюдением медперсонала на случай возможных аллергических реакций. Аналогичным образом спустя три недели делается привика и вторым компонентом.

У большинства пациентов побочных эффектов от вакцинации не наблюдается, или же они минимальны. Однако те, кто уже сделал прививку, рекомендуют отпроситься с работы хотя бы непосредственно на день вакцинации. У некоторых побочные эффекты могут наблюдаться и на следующий после прививки день.