Плановые стрельбы проходят в Брянске 

Учения продлятся до 18 часов.

Сегодня с 15 до 18 часов в войсковой части № 55443 в Фокинском районе Брянска проходят плановые стрельбы. Об этом сообщили в городской администрации. Стрельбы ведут холостыми патронами в рамках учебных мероприятий.

Жителей попросили не волноваться и с пониманием отнестись к учениям.