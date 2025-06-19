По 200 баллов на ЕГЭ набрали четыре брянские выпускницы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области стали известны результаты Единого государственного экзамена по русскому языку. Из 4964 человек от 80 до 99 баллов набрали 896 выпускников. А 24 участника из Брянска, Фокино, Климово, Красной Горы, Мглина, Погара, Трубчевска, Унечи и Клинцовского района получили максимальные баллы. Из стобалльников выпускницы Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина, школы № 58 и Гимназии № 7 Брянска ранее уже получили высший результат по химии, а ученица Климовской школы № 1 – по истории.