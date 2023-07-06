Почти 100 млн рублей выделили на ремонт школы в Севске

Почти 100 миллионов рублей выделили на ремонт и переоснащение школы №2 в Севске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Севске капитально ремонтируют школу №2. Работы начались в апреле прошлого года. на работы выделили более 90 млн рублей. Ещё 7,6 млн рублей предназначаются на переоснащение.
С первой подрядной организацией контракт школа расторгла из-за нарушение сроков. Объект перешёл к другой фирме.
«Полностью заменили отопление, канализацию, электропроводку, вентиляцию. На всех этажах установлены современные стеклопакеты, новые двери. В каждом кабинете — светодиодное освещение. Проведена вода в кабинеты начальных классов, физики, химии, биологии. На первом этаже будет дополнительно оборудован гардероб для начальных классов. Закуплено новое современное оборудование, мебель», – отметил губернатор Александр Богомаз.
Школа готова на 90 %. Новый учебный год дети и педагоги встретят в родных стенах.
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