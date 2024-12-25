Почти 30 автомобилей получили брянские спасатели в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня спасателя на Кургане Бессмертия в Брянске прошла торжественная церемония вручения пожарной и аварийно-спасательной техники. Почти 30 машин и специализированное оборудование получили пожарно-спасательные подразделения региона.

В мероприятии приняли участие губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Министра МЧС России Илья Денисов, депутаты, другие официальные лица.

«Мы из года в год закупаем технику за счёт средств областного бюджета, и этот год не стал исключением — подразделениям противопожарной службы было выделено из областного бюджета 65 млн рублей плюс техника, которая закуплена через МЧС России. Огромная благодарность заместителю Министра Илье Павловичу Денисову за внимание к нашей Брянской области и действенную помощь, которая нам оказывается и позволяет сотрудникам в чрезвычайных ситуациях, особенно на приграничье, приходить на помощь жителям» , – подчеркнул Александр Богомаз.