Подорожал проезд по платной трассе из Брянска в Москву

Цена на всём 70-километровом участке выросла на 15–20 рублей.

Стоимость проезд по платному участку федеральной трассы М-03 «Украина» выросла. Она соединяет Брянскую область с Москвой. Об этом сообщили в компании «Автодор». Тарифы выросли с сегодняшнего дня.

На каждом из действующих пунктов оплаты стоимость проезда увеличилась на 5–10 рублей. Цена на всём 70-километровом участке выросла на 15–20 рублей.