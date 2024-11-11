Подросток получил ранение при падении беспилотников в Почепском районе
Подросток получил ранение ноги при падении Беспилотников на жилые дома в Почепском районе. О происшествии сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область. С помощью средств радиоэлектронной борьбы военные сбили двух нарушителей. Они упали на жилые кварталы в Почепском районе. Два дома и хозпостройки были расчично разрушены.
«К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное. Родителям выражаю сочувствие, а нашему юному жителю желаю скорейшего выздоровления!» — уточнил Александр Богомаз.
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