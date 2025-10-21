Подросток пострадал при нападении дронов на Клинцы

Подросток получил ушибы при нападении дронов на Клинцы ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью 21 октября беспилотники ВСУ атаковали город Клинцы. В двух многоквартирных домах выбило стёкла, а осколки повредили три гражданских автомобиля. 15-летний юноша получил ушибы.

«Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор Александр Богомаз.