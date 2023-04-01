Половодье в Брянске побило рекорд 2013 года

Половодье в Брянске побило рекорд по уровню воды десятилетней давности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На утро субботы,1 апреля, уровень воды в реке Десна в границах города Брянска достиг 551 сантиметров. За сутки он вырос на 19 см. В реке Болве уровень воды составил 754 см, а прирост за сутки — 17 сантиметров.

Одним из самых сильных в Брянске стало половодье 2013 года. Тогда вода достигала отметок 535 и 759 см соответственно. Показатель по Десне в областном центре побит. А река Болва приблизилась вплотную к критическому значению.