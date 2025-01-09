Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России почтили память воинов в Журиничах

Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России почтили память воинов и партизан в Журиничах. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев с рабочим визитом находятся в селе Журиничи Брянской области. Вместе с губернатором региона они посетили сквер Партизанской Славы. Почетные гости почтили память воинов, партизан и жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Два года назад у стелы «Село партизанской славы» в Журиничах создали мини-музей боевой техники под открытым небом. А юнармейцы заложили Аллею партизанской славы около школы.

«Важно, что из поколения в поколение передается память о подвиге наших предков, и именно на их примере воспитывается молодежь», — подчеркнул Александр Богомаз.