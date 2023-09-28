Посол Белоруссии почтил память погибших воинов у мемориала в Брянске

Посол Беларуссии вместе с губернатором почтил память погибших воинов в Брянске.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой вместе с губернатором региона Александром Богомазом возложили цветы к памятнику освободителям Брянска на площади Партизан, а также к монументу на Партизанской поляне. Почетный гость и глава области почтили память погибших воинов.

«Нас связывает общая история, общие корни, общая Победа над фашизмом. Плечом к плечу в Брянской области с врагом сражались советские патриоты 42 национальностей, в том числе и наши братья-белорусы. Все мы — наследники великого поколения победителей, и самое главное — хранить историческую правду и воспитывать на подвигах предков молодежь России и Республики Беларусь», — подчеркнул Александр Богомаз.