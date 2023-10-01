Посол Республики Беларусь посетил Дворец единоборств в Брянске

Посол Республики Беларусь пообщался с юными спортсменами и тренерами во Дворце единоборств в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой вместе с главой Брянской области Александром Богомазом посетили Дворец единоборств в областном центре. Экскурсию для почетных гостей провел девятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Посол посмотрел как тренируются юные баскетболистки, самбисты и дзюдоисты, а также пообщался с тренерами.
«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой посчитал за честь пожать руку нашему прославленному земляку, «русскому медведю», а Артем пригласил его на чемпионат России по самбо, который пройдет в Брянске весной», — сказал Александр Богомаз.
Во дворце работают секции по 19 видам спорта. Также там тренируются сборные команды Брянской области по волейболу, гандболу, баскетболу. В спортзалы и бассейны каждый день приходят более полутора тысяч человек.
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