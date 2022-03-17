Посвящённая брянским партизанам выставка открылась в Сербии

Фотовыставка экспонировалась в Италии и США.

Фотовыставка «Зашто Руси памте?» («Почему русские помнят») открылась в Сербии. Экспозиция в Белграде посвящена истории партизанского движения в Брянской области.

Она организована в рамках научной конференции, посвящённой изучению попыток фальсификации истории и поиску средств противодействия им.

«Многим современным европейцам трудно понять, почему память о Великой Отечественной так важна для нас. У них совершенно иные представления и мироощущение», – подчеркнул автор и инициатор выставки Юрий Лобунов.

До Сербии фотовыставка побывала в Италии и США. Юрий Лобунов рассказал, что молодые американцы в Сиэтле поразились, что среди брянских партизан были женщины и дети, которые защищали родную землю. А в Неаполе итальянский партизан, ветеран, не мог понять, как тысячи людей умудрялись не только выживать в зимнем лесу, но и воевать.

«В головах американцев не укладывается, как человек сам, по своей воле может подвергать свою жизнь смертельной опасности. А для каждого россиянина Великая Отечественная война – личная история, история семьи. В каждой семье были те, кто погиб или пострадал от фашизма. И это не абстрактная историческая память. Эту боль невозможно забыть. Русские знают, что такое фашизм и что такое война. И помнят, как наши предки сделали все, чтобы задавить фашистскую гадину», — отметил автор выставки.